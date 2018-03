Fins quan continuarà nevant?

Recull d'alguns dels gruixos de neu mesurats fins a les 10 del matí. A diversos sectors de l'interior superen els 10 cm i augmenten ràpidament!#meteocat pic.twitter.com/DfMXqRPzxM — Meteocat (@meteocat) 28 de febrer de 2018

Avís per neu per dimecres 28 de febrer Foto: Meteocat

Paisatge blanc a gran part de Catalunya fins a mig matí. A la imatge podeu consultar els gruixos de neu previstos per avui, més 30 cm al Pirineu i Prepirineu #meteocat pic.twitter.com/Pub0nq4rC4 — Meteocat (@meteocat) 28 de febrer de 2018

Fins quan nevarà? Aquesta és la gran pregunta i amb una resposta no massa fàcil. Les previsions d'un segon gran episodi de nevades s'han complert malgrat que la precipitació ha arribat amb un cert retard. Hores d'ara s'acumulen entre 5 i 20 centímetres a les comarques del Prelitoral, la Catalunya Central i el Prepirineu La nevada és fruit d'una pertorbació atlàntica que envia un front càlid des del sud-oest. Això farà que ràpidament la cota de neu pugi i la precipitació es transformi en pluja. Tanmateix, la neu ha aguantat més del previst i s'ha mantingut a la pràctica totalitat del país fins a les 11 –excepte en punts de les Terres de l'Ebre i del litoral-.Progressivament la pluja va fent acte de presència en punts on ha nevat com les ciutats de Barcelona i de Lleida mentre que en punts del Vallès ja es va transformant en aiguaneu. Per sota dels 400 metres és difícil que nevi a partir de les 12.00 mentre que a les 16.00 ja quedarà restringit a llocs habituals.El Meteocat manté avisos activats per la possibilitat molt alta de superar els 15 centímetres per sobre els 500 metres.