L'ANC obre una bústia per enviar cartes al Govern a l'exili

✉️ Escriu al Govern legítim de Catalunya!

📭 Hem activat una bústia a Brussel·les perquè els pugueu fer arribar els vostres pensaments i la vostra força!

🎗️ Sou lluny però us sentim a prop. President @KRLS, consellers a l'exili, no esteu sols!#Llibertat #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/bIZlXy6HbX — Assemblea Nacional (@assemblea) 27 de febrer de 2018

L' ANC ha obert una bústia directa amb un codi postal a Brussel·les per poder escriure cartes als consellers i el president de la Generalitat exiliats a Brussel·les. En concret, l'adreça es: Govern legítim de Catalunya, BP 33, 1.160 Brussel / Bruxelles, Bèlgica.A través d'aquesta bústia, es podran fer arribar cartes a Carles Puigdemont i els consellers Clara Ponsatí, Meritxell Serret, Lluís Puig i Toni Comín.“Hem activat una bústia a Brussel·les perquè els pugueu fer arribar els vostres pensaments i la vostra força!”, diu l'ANC. “Sou lluny però us sentim a prop. President, consellers a l'exili, no esteu sols!”, afegeix.L'ANC se suma així a la iniciativa de diverses entitats que van posar una adreça a disposició per enviar cartes als presos polítics que estan empresonats a Madrid.