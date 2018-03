Osona es torna a llevar emblanquinada amb algunes carreteres afectades

Vilalleons, aquest dimecres al matí Foto: Divina Costa

Una màquina llevaneu fent camí a la C-17, a Santa Cecília de Voltregà Foto: Adrià Costa

La C-37 a Torelló, aquest matí Foto: Adrià Costa

Osona s'ha tornat a llevar emblanquinada aquest dimecres. La nevada s'intensifica i Protecció Civil ha activat poc després de les 7.30 la fase d'emergència del pla Neucat . El temporal de neu continuarà fins al migdia quan la cota pujarà i les precipitacions es transformaran en pluja a bona part del país. De moment, els gruixos no són importants –fins a cinc centímetres en alguns punts- i hi ha més d'una cinquantena de carreteres afectades.La nevada també s'ha reflectit en la temperatura. Tal com informa Meteosona, la majoria de municipis s'han despertat a sota zero: Taradell (-3,4), Centelles (-3), Vic (-2,9), Calldetenes (-2,4) o Manlleu (-2,1).A hores d'ara, la situació del trànsit comença a ser complicada i Protecció Civil recomana precaució. Cal recordar que, amb caràcter preventiu, s'han suspès totes les rutes de transport escolar a Catalunya i que s'ha prohibit la circulació de tots els camions . Aquest dimecres tampoc hi ha classes a la Universitat de Vic i en molts altres centres de la comarca.Les carreteres afectades a Osona són l'Eix Transversal (C-25) des de Santa Coloma de Farners fins a Vic calen cadenes per circular; i la GI-543 d'Arbúcies a Viladrau on hi ha neu i gel a la calçada. Cal destacar que la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal del Montseny està tallada. Per tot plegat, Protecció Civil demana restringir al màxim la mobilitat durant el dia d'avui i evitar agafar el vehicle privat en la mesura del possible.D'altra banda, cal destacar que cal circular amb precaució per la presència de neu o gel a la calçada de les principals vies que travessen Osona: la C-17 a Ripoll, la C-17 a la Garriga o la C-37 a la Vall d'en Bas.El temps farà un canvi dràstic a partir del migdia, quan entrarà una onada càlida de sud a nord i les nevades es convertiran en pluges. Pujaran les temperatures i la cota de neu se situarà per sobre els 500-600 metres arreu del país.