La nevada s'intensifica i eleven a emergència el pla Neucat

Nevada al barri del Coll de Barcelona Foto: Agnès Garreta

La precipitació es va estenent i intensificant. Neva a Vallirana, Barcelona, Reus, Lleida, Terrassa, Cassà de la Selva... De moment poc gruix acumulat. #meteocat pic.twitter.com/qhltKOq88y — Meteocat (@meteocat) 28 de febrer de 2018

Ara hi ha 29 trams de via afectats per la ❄🌨neu/gel: 2 vies tallades, a 8 vies és obligatori circular amb cadenes i hi ha neu/gel ❄🌨a la calçada a 19 carreteres



Alerta #NEUCAT #ProteccioCivil https://t.co/lvFObmfVvS — EmergènciesCatalunya (@emergenciescat) 28 de febrer de 2018

Hi ha restriccions als camions a l'Eix Transversal Foto: Josep Maria Montaner

La nevada s'intensifica i Protecció Civil ha activat poc després de les 7.30 la fase d'emergència del pla Neucat. El temporal de neu continuarà fins al migdia quan la cota pujarà i les precipitacions es transformaran en pluja a bona part del país. De moment, els gruixos no són importants –fins a cinc centímetres en alguns punts- i hi ha més de trenta carreteres afectades Les precipitacions de neu estan afectant pràcticament tot el territori excepte a les comarques de Tarragona (on ha començat a ploure) i a les de Girona, on s'espera que el front arribi més tard. De fet, neva a la mateixa ciutat de Barcelona –ahir el Tibidabo ja es va emblanquinar- i agafa en diversos barris i en punts del Vallès com Sabadell i Terrassa. Girona és la zona on hi ha menys afectacions, fins i tot amb algunes pluges. La cota de neu s'ha situat a zero metres i pot nevar en qualsevol punt on caiguin precipitacions, inclòs el litoral.Per tot plegat, Protecció Civil demana restringir al màxim la mobilitat durant el dia d'avui i evitar agafar el vehicle privat en la mesura del possible. Els serveis de transport públic funcionen a hores d'ara amb relativa normalitat excepte la línia FGC entre l'Anoia i Capellades que ha registrat una incidència. Les línies de metro i busos TMB també tenen algunes afectacions per la presència de neu i gel. Per això, s'ha suspès el servei de les línies 111, 118 i 128 i se n'han limitat d'altres com la V3 de la Ronda de Dalt. Els aeroports operen amb normalitat.El temps farà un canvi dràstic a partir del migdia, quan entrarà una onada càlida de sud a nord i les nevades es convertiran en pluges. Pujaran les temperatures i la cota de neu se situarà per sobre els 500-600 metres arreu del país.A hores d'ara, la situació del trànsit comença a ser complicada i Protecció Civil recomana precaució. Cal recordar que, amb caràcter preventiu , s'han suspès totes les rutes de transport escolar a Catalunya i que s'ha prohibit la circulació de tots els camions La nevada afecta més d'una trentena de carreteres catalanes i és necessari circular amb cadenes en una dotzena. Les més destacades on calen cadenes és l'A-22 a Lleida al llarg de 14 quilòmetres, a la C-37 durant 23 quilòmetres a l'alçada de Manresa, a l'Eix Transversal (C-25) a Sant Julià de Vilatorta i a la C-44 en un tram de 10 quilòmetres a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Pel que fa a les tres calçades tallades per la neu són secundàries: es tracta de la N-420 a Falset, la C-462 a la Seu d'Urgell i la GIV-5201 a l'alçada de Viladrau. Cal destacar que des d'ahir dimarts està prohibida la circulació de camions en totes les carreteres catalanes.El temporal de neu obliga a tallar a aquesta hora la circulació a tres carreteres secundàries de la xarxa viària catalana. Es tracta de la GIV-5201 entre Viladrau i Sant Marçal del Montseny, la C-462 a la Seu d'Urgell (Lleida) i la N-420 a Falset (Tarragona).En dotze més és necessari l'ús de cadenes. Les més destacades són la A22 a Lleidea n un tram de 14 quilòmetres, la C-37 en un tram de 23 quilòmetres a Manresa, la C-44 a entre Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant durant 10 quilòmetres i a la N-260 a Sort i el Pont de Suert, en trams de 42 i 20 quilòmetres respectivament.Tampoc es pot circular sense cadenes a la LV-4241 a Guixers, a la BV-1081 a Castellfollit de Boix, en un tram d'un quilòmetres de la BV1415 a Cerdanyola del Vallès, durant 22 quilòmetres a BV-5114 de Campins fins al Montseny i a la N-230 en un tram de 34 quilòmetres a Vielha.Hi ha diverses vies en les quals cal circular amb precaució per la presència de neu o gel a la calçada com la C-16 a Berga, la C-17 a Ripoll, la C-17 a la Garriga, la C-58 a Terrassa, la A-2 al Bruc, l'AP2 a Banyeres del Penedès, la C-37 a la Vall d'en Bas o la GI-542 des d'Osor fins a Sant Hilari Sacalm, entre d'altres.