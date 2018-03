La Universitat de Vic-Universitat de la Catalunya Central ( UVic-UCC ) manté la suspensió de classes per la nevada aquest dimecres. Aquest dimarts no hi ha hagut classes al centre, tot i que s’han obert les instal·lacions, com la biblioteca.El centre va activar el nivell 2 del Pla d'Autoprotecció en cas de Nevades. Tal com informa la universitat, durant el matí es revisarà l’alerta per si és possible recuperar l’activitat. Es recomana seguir els comunicats a la pàgina web i a les xarxes socials