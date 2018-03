Els Mossos troben una pistola a casa de l'acusat del crim de Susqueda

Investigació oberta sota secret



Segons l'intendent dels Mossos, el detingut, coneixedor de la zona on es va produir el crim de Susqueda, no tenia relació amb les víctimes ni amb l'entorn de les seves famílies. "No hi ha ni una sola dada, indici o sospita que el vinculi amb les famílies o les víctimes", ha declarat. Rodríguez.



Aquest, que s'ha negat a fer un perfil psicològic de Magenti i no ha precisat si la policia ha escorcollat el seu domicili o ho pensa fer, sí que ha pogut confirmar que el detingut té antecedents per assassinat i que, segons tots els indicis, hauria actuat sol. La investigació, doncs, segueix oberta i sota secret, motiu pel qual ha rebutjat donar més detalls.



Pel que fa al fill del presumpte autor dels fets, un jove de menys de 30 anys, ja se l'ha traslladat a la comissaria de Santa Coloma de Farners, on se li ha de prendre declaració.



Un cas complex



El cos del noi va aparèixer surant i el de la noia en una de les parets rocoses del pantà, ja fora de l'aigua. Tots dos estaven despullats. Ell duia una motxilla amb una pedra a dins. Ella no en portava, però no es va descartar que la perdés dins l'aigua.



El lloc on van aparèixer és de difícil accés i està a mig camí de la platja on el 28 d'agost van trobar el cotxe de la parella. Algú l'havia manipulat per llançar-lo daltabaix i fer-lo desaparèixer al fons del pantà. Per això, els investigadors van creure que darrere del doble crim hi podia haver alguna persona coneixedora de la zona. El caiac també el van punxar expressament i hi van posar pedres de grans dimensions a dins per intentar enfonsar-lo.



Els cossos els van localitzar un mes més tard quan les aigües del pantà van baixar. L'autòpsia va confirmar que la noia trobada al pantà de Susqueda va rebre un tret al cap.



1997, una mort anunciada

El presumpte assassí ja va matar la seva dona l'any 1997, precisament el dia que la víctima complia 35 anys. Ho va fer en ple carrer, armat amb una escopeta amb la qual va disparar dos trets.



Dos mesos abans del tràgic succés, la dona havia denunciat el seu llavors ja el seu exmarit per repetits mals tractes físics i psíquics. A la denúncia es feia referència a les constants amenaces de mort, tot i no es va mencionar que Magenti tenia armes de foc.



Després de la mort de Pepita García, la majoria dels seus veïns van assegurar estar al corrent de les freqüents discussions entre la parella durant els seus anys de matrimoni. Magenti va ser condemnat a 15 anys de presó. Va sortir en llibertat el 2012.



"Molt tancat sobre sí mateix"



L'alcaldessa d'Anglès ha explicat que Jordi Magenti havia tornat al municipi feia dos o tres anys i que es dedicava a cuidar un oncle seu d'avançada edat. "Estava molt tancat sobre sí mateix, el que feia pensar que després de la condemna s'havia reintegrat", ha explicat l'alcaldessa d'aquest municipi de gairebé 5.500 veïns.



"Molt tancat sobre sí mateix"

L'alcaldessa d'Anglès ha explicat que Jordi Magenti havia tornat al municipi feia dos o tres anys i que es dedicava a cuidar un oncle seu d'avançada edat. "Estava molt tancat sobre sí mateix, el que feia pensar que després de la condemna s'havia reintegrat", ha explicat l'alcaldessa d'aquest municipi de gairebé 5.500 veïns.

Des del seu retorn, no havia tingut incidents a la localitat, encara que havia tingut una baralla amb algun veí i una vegada, en posar-li una multa de trànsit, havia anat a queixar-se a la policia. La notícia de la detenció ha causat molta sorpresa al municipi. "Si realment és ell l'autor del crim serà positiu per a la ciutadania perquè se sentiran més segurs", ha declarat.

El presumpte autor del doble crim del pantà de Susqueda, Jordi Magenti, amagava una pistola al seu domicili familiar situat a Anglès. Així ho ha avançat aquesta tarda El Periódico de fonts dels Mossos d'Esquadra. Tot i això, de moment, no hi ha res que relacioni l'arma amb el crim dels dos joves del Maresme, Paula M.P., de 21 anys i veïna de Cabrils, i Marc H.L., de 23 i veí d'Arenys de Munt. Ara, segons el mateix mitjà, l'objecte serà enviat al complex d'Egara de Terrassa per investigar-lo.A més, aquest dimarts hem sabut que Jordi Magentí tenia previst fugir aquesta mateixa setmana a Colòmbia, on viu la seva actual dona. De fet, ja havia buidat tots els seus comptes corrents, i havia realitzat diverses transferències i comprat un bitllet d'avió per tal de realitzar el viatge. Aquesta notícia és una de les que s'ha fet pública després dels registres que s'han portat a terme durant aquest dimarts -i també dilluns a la tarda-, a través dels quals els Mossos d'Esquadra estan intentant aclarir el mòbil del crim.En el primer escorcoll, els Mossos van traslladar Magentí a l'immoble del carrer Font del Canyó 16, on viu la seva mare, i més tard també hi van portar el seu fill, detingut en el marc del cas, però vinculat amb un tema de drogues. Durant aquest, que va durar sis hores, el presumpte autor de l'assassinat va defensar que era innocent i que no tenia res a veure amb la mort de la parella del Maresme, ja que el dia dels fets estava amb la seva mare. Aquest dimarts al matí s'ha reprès l'escorcoll, que s'ha ampliat a un altre immoble del carrer Nou. Durant aquest, Magenti ha cridat: "No he fet res, m'estan volent posar un mort que jo no he fet, no he fet res". Els investigadors, però, afirmen que no tenen cap dubte que Magentí Gamell és qui va matar la parella del Maresme desapareguda al pantà de Susqueda a finals d'agost. Per altra banda, també s'ha començat a rastrejar el vehicle tot terreny del detingut, que els investigadors situarien al lloc dels fets el dia de la desaparició. Es tracta d'un Land Rover de color blanc que Jordi Magentí feia servir habitualment i que les càmeres haurien gravat a la zona del pantà, també en dies posteriors. A més, també s'estan rastrejant, amb un detector de metalls, uns terrenys d'horta on hi ha un cobert situat en una finca situada a pocs metres de casa de l'oncle, on s'espera trobar l'arma del crim.Magenti, de 60 anys i de la Selva, va ser arrestat a Santa Coloma de Farners (la Selva) aquest passat dilluns. Amb antecedents per matar la seva parella l'any 1997, a mig matí també s'ha detingut el seu fill. La segona detenció s'ha fet a Salt (el Gironès), vinculada al doble crim de Susqueda.Els dos nois van desaparèixer el 24 d'agost quan anaven a fer una excursió amb caiac i els seus cossos van ser trobats al cap d'un mes a dins l'embassament. La hipòtesi sobre la seva desaparició se centrava ja en la via criminal, ja que els cadàvers presentaven signes de violència (la dona va rebre un tret al cap, i l'home, a l'esquena).L'intendent dels Mossos d'Esquadra Antonio Rodríguez ha assegurat aquest dilluns al migdia que la policia catalana no té "ni un sol dubte" de l'autoria del presumpte assassí. Tal com ha afirmat, aquesta és "processalment presumpta", a espera que es provi judicialment, tot i que la investigació policial conclou que "no hi ha dubtes de l'autoria", ja que hi ha prou "càrrega provatòria".