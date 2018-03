On i quan pot nevar les properes hores?

Avís per neu dimarts 27 de febrer Foto: Meteocat

Avís per neu per dimecres 28 de febrer Foto: Meteocat

Després del primer episodi de nevades –que va deixar fins a 25 centímetres a comarques com Osona, el Berguedà i la Garrotxa-, ja arriba un segon episodi. Protecció Civil ha advertit que serà "dur i advers" i ha aprovat prohibir la circulació de camions des de les 16.00 i la suspensió de tot el transport escolar per demà El Servei Meteorològic de Catalunya ha tornat a augmentar el nivell d'alerta per la neu i de cara a dimecres ha activat avisos de nivell vermell –el més alt- a diverses comarques per la possible acumulació de 15 centímetres per sobre de 500 metres. Però, anem a pams, on pot nevar i quan?Des d'aquest dimarts al migdia han començat les precipitacions –en general febles- a les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona, les comarques de Ponent i les de la Regió Metropolitana de Barcelona – fins i tot a la ciutat comtal -. Les precipitacions aniran avançant de sud cap a nord i s'intensificaran a mesura que avancin les hores.En aquest sentit el Servei Meteorològic de Catalunya preveu gruixos d'entre 0 i 2 cm a punts del litoral i entre 2 i 15 cm a la resta. Tot i això, a zones elevades del prelitoral i de la depressió Central es podran arribar a superar els 15 cm.Al Pirineu i sobretot al Prepirineu es podran acumular més de 30 cm de neu, si bé al sector occidental es podran superar els 50 cm per sobre dels 1000 metres d'altitud. A partir de mig matí del dimecres la cota de neu anirà pujant progressivament de sud a nord, i la precipitació acabarà essent en forma de pluja, tot i que al Prepirineu i Pirineu les nevades persistiran fins a mitja tarda.