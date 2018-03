Alumnes de Vic aprofiten els serveis mínims de les escoles per jugar amb la neu

Alumnes de l'escola Guillem de Mont-rodon jugant amb la neu a Vic. Foto: ACN

L'Ot és un dels pocs alumnes que aquest dimarts al matí ha anat a l'escola Guillem de Mont-rodon de Vic. Amb els serveis mínims que s'ha decretat a totes les escoles de la ciutat, la majoria d'alumnes i mestres s'han quedat a casa, per les dificultats que suposava la mobilitat a primera hora, però en el cas del Guillem de Mont-rodon, dels més de 400 alumnes, aquest dimarts a primera hora se n'han presentat una quarantena. A mesura que la situació a les carreteres ha anat millorant, i alguns dels pares ja podien arribar als seus llocs de treball, han aprofitat per portar els alumnes a l'escola. A mig matí, els nens i nenes han sortit al pati, cobert per la neu que va caure insistentment des d'ahir al vespre i que els havia deixat una zona d'esbarjo de postal. L'estampa immaculada ha durat ben poc, ja que els alumnes han transformat l'espai en un camp per a les guerres de boles de neu i els ninots de neu, amb pastanaga inclosa. De la seva banda, els instituts han suspès les classes i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya funcionava a mig gas , tot i que sense alumnes.Emoció i nervis entre la seixantena d'alumnes de l'escola Guillem de Mont-Rodon de Vic just abans de sortir al pati, després de la nevada que ha caigut des d'aquest dilluns al vespre. Primer, però, calia vestir-se per a l'ocasió. El ritual no s'ha allargat massa perquè les ganes de trepitjar la neu verge i jugar amb els companys ha accelerat tots els processos per calçar-se i resguardar-se bé del fred.L'Ot és un dels alumnes de l'escola Guillem de Mont-rodon que des del primer moment que ha sortit al pati no ha parat de llençar boles de neu i intentar esquivar les dels seus companys. Precisament, ha explicat a l'ACN que allò que més li agrada de la neu és poder fer "guerres" amb els amics i jugar a llençar-se la neu. "Primer em volia quedar a casa, però venir i poder jugar amb els amics és el que m'agrada més", ha explicat. Finalment, les boles de neu no han acabat volant només entre els alumnes, sinó també contra alguns dels professors, que s'han sumat a jugar amb els nens i nenes.El director del centre, Joan Escarribill, ha explicat que l'escola s'ha mantingut oberta perquè, tot i no haver-hi classe, calia garantir que les famílies que en tinguessin necessitat poguessin portar els seus fills. En el cas de l'escola, amb prop de 480 alumnes, finalment només n'hi ha anat una seixantena. Alguns dels quals s'han anat incorporant a mesura que les carreteres han anat guanyant accessibilitat i els pares han pogut anar a treballar.De la seva banda, els instituts de Vic han suspès les classes, i tot i que els centres s'han mantingut sense activitat lectiva, molts dels alumnes han aprofitat per sortir al carrer. És el cas de l'Oriol i el Blai, que han assenyalat a l'ACN la seva voluntat d'aprofitar el matí jugant i gaudint de la neu. Segons han explicat, havien quedat amb els seus amics de classe per baixar amb el trineu per la zona esportiva. Els joves esperen que aquest vespre la nevada sigui intensa perquè aquest dimecres també puguin tornar a sortir a jugar amb els seus amics.Pel que fa a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, el gerent, Marc Bussoms, ha explicat que des de dilluns ja es va decidir decretar serveis mínims, tot i anul·lar les classes. D'aquesta manera, com que no hi havia alumnes, la universitat ha funcionat a mig gas, tot i que espais com la biblioteca estaven oberts. Previsiblement, amb les noves nevades, el protocol d'actuació es mantindrà fins demà. Només el 20% dels alumnes de la UVic són d'Osona i, per tant, "per seguretat" s'ha decidit no fer classe, ha explicat el gerent. La mesura afecta gairebé 5.000 alumnes i s'ha fet extensiva als estudiants de la Facultat de Medicina.