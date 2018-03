Suspès tot el transport escolar d'aquest dimecres a causa de la neu

La directora de l'SCT, Eugenia Doménech: "Hem pres la decisió de restringir la circulació de camions de més de 7.5 tones a partir de les 16h de la tarda", "la restricció s'aixecarà en funció de les previsions i la situació a les carreteres" pic.twitter.com/PNbKKTuPZI — Trànsit (@transit) 27 de febrer de 2018

Hi ha restriccions als camions a l'Eix Transversal Foto: Josep Maria Montaner

Recull provisional dels gruixos de neu mesurats pels col·laboradors de la XOM. S'han superat els 20 cm a molts sectors d' #Osona i el Baix #Berguedà #meteocat pic.twitter.com/VmamSMn6Xr — Meteocat (@meteocat) 27 de febrer de 2018

Un autobús, a la carretera entre Vic i Manlleu. Foto: Adrià Costa

Intensa nevada aquesta nit a Osona. Foto: Josep Maria Montaner

La nevada a la plaça de Manlleu, Osona Foto: Adrià Costa

Protecció Civil ha decretat, amb "caràcter imperatiu", la suspensió generalitzada de tot el transport escolar, al llarg d'aquest dimecres. Així ho ha afirmat en una compareixença extraordinària aquest dimarts el director general de Protecció Civil, Joan Delort, que també ha demanat molta precaució i que tothom estigui "atent" a l'evolució de l'episodi en les properes hores. Molts centres educatius no tindran activitat lectiva però sí funció d'acollida als nens que hi vagin.Respecte de les línies de transport escolar, Delort també ha instat que "ningú es plantegi substituir la mobilitat escolar" pel vehicle particular, ja que l'objectiu és evitar el màxim nombre de desplaçaments. En aquest sentit, també ha avisat que, segurament, moltes de les línies de transport habitual es veuran afectades per la nevada aquest dimecres, a excepció del metro de Barcelona: "De ben segur que demà, vagin per on vagin, la mobilitat es trobarà afectada".Sobre els desplaçaments motivats per visites mèdiques, el director general ha demanat a tothom "demorar la mobilitat i diferir-la a un altre dia", i ha posat a disposició el telèfon 061 d'informació, a través del qual es donaran noves hores de visita als centres mèdics o d'assistència. "El propi Departament de Salut facilitarà la reprogramació de les visites".Així mateix, diversos centres universitaris han anunciat que cancel·len les classes a causa de la neu. La UAB anul·la totes les classes des de les 18.00 hores a les 10.00 del matí de dimecres.El temporal de neu que des de dilluns a la tarda afecta les comarques del nord-est i de la Catalunya Central ha donat una treva aquest matí però es reactivarà a partir d'aquesta la tarda. Per aquest motiu, Protecció Civil ha optat per restringir la circulació de camions de més de 7,5 tones a partir de les 16.00. Així n'ha informat la directora general del Servei Català de Trànsit, Eugènia Domènech, que ha informat que aquesta restricció "s'aixecarà en funció de les previsions i la situació a les carreteres".Més enllà, Joan Delort, el director general de Protecció Civil, ha alerta d'un episodi de neu "dur" i "molt advers" en les pròximes hores i ha fet una crida a la ciutadania perquè posi de la seva part davant d'unes conseqüències que es preveuen "molt greus". Delort ha assenyalat que hi haurà "moltíssims" problemes als accessos de Barcelona, tant aquesta tarda quan els ciutadans tornin a casa seva com demà al matí.Ha recordat que cada dia entren i surten 500.000 vehicles de la capital catalana. "Imagini's que cadascú hagi de posar cadenes, un es creua, l'altre patina… això acaba acumulant una sèrie de problemàtiques", ha afegit. De fet, ha avisat que "no hi ha remeis màgics" i que no s'arregla amb màquines llevaneus perquè si hi ha vehicles travessats no poden treballar.La nevada de les darreres hores ha afectat sobretot la comarca d'Osona on ha deixat gruixos de més de 20 centímetres, segons ha apuntat el Servei Meteorològic. Per exemple, a Olost hi ha caigut 23 centímetres, Tavèrnoles 22, Espinelves 21 i Vic 24. També la Garrotxa, la Selva i el Berguedà s'han vist afectades per la nevada. A Sant Feliu de Pallerols (Garrotxa) s'han acumulat 19 centímetres, a Arbúcies (Selva) 13, a Santa Pau (Garrotxa) 12 i a Berga també 15 centímetres. A Ripoll (Ripollès), en canvi, només han caigut 6 centímetres. Això ha provocat la suspensió de les classes a la Universitat de Vic i la suspensió de tot el transport escolar a Osona . També s'ha suspès el transport escolar a Anglès i Amer, a la Selva; a Olvan, al Berguedà; i a Collsuspina, al Moianès. En principi, al Ripollès i la resta de Berguedà i el Moianès funcionarà amb normalitat.