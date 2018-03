Sis allotjaments de Vic obren les portes a la ciutadania perquè es converteixin en prescriptors

Sis allotjaments i l' Oficina de Turisme de Vic han posat en marxa una iniciativa per donar-se a conèixer. Aquest dissabte els hotels Balmes, Can Pamplona, Estació del Nord, Up Rooms, i El Seminari i l'alberg Canonge Collell han organitzat la primera jornada de portes obertes. "L'objectiu és que vigatans i osonencs coneguin l'oferta en allotjaments per poder informar millor", explicava la regidora de Turisme, M. Carme Bover, aquest dimarts, en la roda de premsa de presentació.En aquest mateix sentit s'expressava Dídac Gelabert, de l'alberg Canonge Collell, remarcant que "els ciutadans són bons prescriptors dels allotjaments de Vic". "Oferim la possibilitat de conèixer els allotjaments; explicar el què fem i on som".Bover apuntava que des de l'Ajuntament valoren molt positivament l'èxit. "Són sis establiments de diferent tipologia que comparteixen professionalitat, qualitat, treball en equip i estima per la ciutat", ha sentenciat. La jornada de portes obertes tindrà lloc el dissabte 3 de març, de 10 del matí a 7 de la tarda.Raimon Casals, del Seminari, apuntava que aquest primer contacte entre els principals establiments de la ciutat "pot desembocar en nous projectes". "La intenció és fer altres accions per la ciutat", deia Casals, remarcant que algunes seran visibles per la ciutadania i d'altres de coordinació entre ells i altres allotjaments.Tots aquells que visitin aquests sis allotjaments participaran en un joc. Rebran una peça d'un trencaclosques en cadascun dels establiments i aquells que el completin participaran en un concurs, en el qual poden optar a una nit en una habitació doble i esmorzar en un dels establiments. El sorteig es farà el dilluns, 5 de març, a les 12 del migdia a l'Oficina de Turisme de Vic.Pel que fa a l'ocupació als principals allotjaments de Vic ho han valorat positivament. Els principals establiments de la ciutat han remarcat que la falta d'allotjats per turisme durant la setmana es complementa amb els treballadors de diferents empreses de la comarca i rodalies. També es beneficien de la UVic, ja que molts familiars visiten els estudiants.Durant el cap de setmana es treu profit de les activitats culturals, esportives i lúdiques. En aquest sentit, han remarcat la "centralitat" de la comarca que situa els visitants a una hora de la muntanya, el mar o la capital catalana.