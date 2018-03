Vic demana col·laboració ciutadana per retirar la neu

Un carrer de Vic, amb diferents camins per circular Foto: Aj. de Vic

Hem de transmetre a @aj_vic el malestar que ens fa arribar molta gent de Vic per la falta total de previsió de neteja de molts carrers i aceres, gairebé 16 hores després de l'inici de l'episodi de nevades. pic.twitter.com/FXJt5CiWyC — ERC Vic 🎗‏ (@ERCVic) 27 de febrer de 2018

L' Ajuntament de Vic ha posat en marxa la campanya Foraneu que demana la implicació del veïnat i dels comerços per la neteja de la neu davant dels seus domicilis i establiments. La campanya estarà vigent fins que desaparegui la neu. D'aquesta manera, la neteja de voreres es realitza de forma molt més ràpida i s'aconsegueix normalitzar la situació en un mínim de temps, evitant caigudes i accidents.Davant la previsió de la nevada, un total de vuit màquines van començar a treballar des de dilluns al vespre, per treure la neu dels carrers del municipi i escampar-hi sal. Unes actuacions que s'han portat a terme a les vies principals, a la Guixa i als diversos barris de la ciutat i zones de treball dels polígons industrials.D'altra banda, des de primera hora d'aquest dimarts, més de 50 treballadors de l'àrea de Serveis i Manteniment i Vialnet i voluntariat de Protecció Civil han netejat les voreres manualment dels més de 155 quilòmetres de carrers que hi ha al municipi.S'han prioritzat els accessos als centres d'atenció primària, equipaments públics i la zona de l'Hospital Universitari. A partir d'aquí s'ha anat ampliant progressivament el radi d'actuació i, per això, es demana també, la col·laboració de la ciutadania per treure la neu de la vorera davant les llars o establiments, com determina la campanya Foraneu.Tot i això, des d'ERC-Som Vic s'ha criticat la "falta total de previsió de la neteja" dels carrers i voreres de la ciutat.