El crim de Susqueda: els 12 moments que han marcat la investigació

Durant dies, unitats subaquàtiques els Bombers i els Mossos tornen a pentinar les aigües del pantà per mirar de trobar els dos joves. De moment, es descarta continuar la recerca per terra, si no hi ha noves pistes en la investigació. El Departament d'Interior sosté que el cotxe de la parella desapareguda no va caure al pantà de Susqueda "per accident", sinó que "algú el va empènyer, el va portar".