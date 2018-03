Com preparar-se per si arriba el foc a prop de casa

Campanya «Si arriba el foc, estàs preparat?» Foto: Diputació de Barcelona

A Catalunya la superfície forestal ocupa un 60% del total del territori. Amb una singularitat així, la gestió forestal clara i continuada és una eina bàsica en la lluita contra els incendis. Una lluita que es guanya, sobretot, a l'hivern. Implantar mesures d'autoprotecció, com la creació de franges netes de vegetació en tots els nuclis de població, urbanitzacions i cases aïllades situades al costat del bosc, o mantenir net el sotabosc de les parcel·les interiors, poden ser la clau per evitar danys personals i materials en cas d'incendi.A més, la Llei d'incendis forestals estableix que, a les urbanitzacions i nuclis de població, s'han d'implantar mesures de prevenció d'incendis amb condicions tècniques específiques, com són la creació d'una franja perimetral al voltant dels nuclis de població i un tractament de la vegetació a les parcel·les interiors del perímetre urbà.Per tal de crear consciència del risc, i de la necessitat i la importància de disposar de franges d'autoprotecció, aquest hivern s'ha posat en marxa la campanya "Si arriba el foc, estàs preparat?", que impulsen la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració dels ajuntaments i consells comarcals de la demarcació de Barcelona, les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i els Agents Rurals.Personal tècnic de la Diputació de Barcelona i Agents Rurals duran a terme xerrades adreçades a propietaris d'edificacions, ajuntaments, instal·lacions, parcel·les i veïns d'urbanitzacions properes al bosc, als municipis que ho sol·licitin. L'objectiu és transmetre la idea que els ciutadans són els primers responsables de la seva seguretat i, per tant, han de ser conscients del risc de viure en zones forestals i de les mesures de d'autoprotecció que tenen a l'abast.A més de les xerrades, també es faran trobades als consells comarcals de la demarcació de Barcelona adreçades a alcaldes, regidors, tècnics municipals i responsables de les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF). També es realitzarà una difusió massiva via EACAT a tots els ajuntaments de la demarcació de Barcelona del material informatiu que s'ha elaborat per la campanya. Per la seva part, les ADF contribuiran a difondre el material de la campanya formada per vídeos, cartells i fulls informatius, a les xarxes socials i als seus territoris.La Diputació de Barcelona destina tant recursos econòmics com tècnics a que els ajuntaments puguin obrir les franges perimetrals de protecció i, també, per als treballs forestals a les parcel·les no edificades i a les zones verdes. Així, a més dels ajuts econòmics a l'administració local, la Diputació també elabora projectes específics de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc tant als entorns com en les parcel·les públiques. En total, 3.050.000 destinats a aquest programa en el període 2016-2018.Les accions que es realitzen se centren en l'obertura de franges de protecció al voltant de les urbanitzacions i en el tractament de vegetació de les parcel·les interiors de les urbanitzacions de titularitat pública. Aquestes accions suposen una millora tan en la protecció de persones i béns davant un possible incendi forestal, com en la seguretat dels equips d'extinció en cas d'haver d'actuar per apagar un foc.Una altra de les eines que la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ajuntaments és el model d'ordenances reguladores d'establiment i prestació del servei públic de manteniment de les franges de protecció i parcel·les de les urbanitzacions i nuclis de població per a la prevenció d'incendis.Amb l'aprovació d'aquestes ordenances, els ajuntaments disposaran de l'instrument que els permetrà procedir al cobrament del preu públic als propietaris de les urbanitzacions i nuclis de població, suficient per cobrir, com a mínim, el cost del servei. L'import mitjà que s'ha calculat que haurà de pagar cada propietari és d'entre 25 i 50 euros l'any, depenent de l'extensió de cada finca. D'aquesta manera, tant l'administració local com els propietari de les urbanitzacions, s'asseguren poder mantenir en condicions òptimes les seves parcel·les, de cara a evitar danys importants en els seus habitatges en cas d'incendi forestal.