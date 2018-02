Condemnen a un any de presó Anglada per revelació de dades

L'Audiència Provincial de Barcelona ha ratificat la sentència del jutjat penal de Barcelona que condemnava a un any de presó Josep Anglada, com a autor d'un delicte de revelació de dades reservades de caràcter personal. També se l'inhabilita per l'exercici de sufragi passiu, és a dir, a presentar-se a les eleccions, en el període d'un any.



La sentència conclou que haurà d'abonar una multa de 6 euros diaris durant 12 mesos, així com l'import de les despeses del procés judicial. La condemna es deriva d'uns tuits que va publicar l'actual regidor de Plataforma Vigatana en els que mostrava el cotxe i una matrícula de l'exsecretari general de Plataforma per Catalunya, Robert Hernando, poc temps després que s'expulsés a Anglada del partit el 2014.



Està per veure què farà el regidor de Vic. Pot recórrer la sentència a través d'un recurs de cassació (al Tribunal Suprem) o bé un recurs extraordinari per infracció processal. En cas que no recorri, tot apunta que Anglada no ingressarà a presó perquè la pena no supera els dos anys.