L'espectacular vall de la riera de Rupit, al National Geographic

National Geographic s'ha tornat a fer ressò de la bellesa d'Osona. En aquest cas, la pàgina de Facebook de la revista (de l'edició d'Amèrica Llatina) ha compartit una imatge d'Emili Vilamala. En la "Foto del dia" hi apareix la vall de la Riera de Rupit.Tal com es pot veure en la imatge, feta el passat 23 d'octubre, el vent empeny la boira que rebota al fons de la vall, com si fos un riu. Aquest no és el primer cop que National Geographic comparteix les fotografies de l'osonenc.