Mercè Conesa reivindica en un fòrum mundial el paper internacional dels governs locals

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha demanat que es reconegui i es respecti el rol que han de tenir els governs locals en l’agenda internacional, amb la voluntat d’afavorir "un desenvolupament equilibrat, sostenible i equitatiu". Així ho ha manifestat durant l’Assemblea Mundial dels Governs Locals i Regionals que s’ha celebrat aquest dijous en el marc del Fòrum Urbà Mundial de Kuala Lumpur (Malàisia).Durant la seva intervenció, Conesa ha recordat que els governs locals "són la clau per fer realitat la Nova Agenda Urbana i els Objectius de Desenvolupament Sostenible" i, per aquest motiu, ha reclamat poder "estar a la taula dels actors principals que prenen les decisions i defineixen les agendes polítiques", com a "única solució per assolir el desenvolupament sostenible".En aquesta línia, ha destacat que els governs locals són "el nivell més proper d’administració", fet que permet tenir "el coneixement dels problemes de la ciutadania, les seves demandes i saber com donar-ne resposta". Finalment també ha posat èmfasi en la necessitat de "promoure un nou model de governs, més descentralitzat, obert i col·laboratiu" que ha de permetre "aconseguir un sistema de governança multinivell basat en el sistema de subsidiarietat".Abans de l’Assemblea, Conesa ha participat a una trobada amb la nova Directora General d’ONU-Habitat III, Maimunah Mohd Sharif, i una representació d’alcaldes a nivell mundial. Conesa ha informat a la presidenta de la organització internacional dels principals eixos de treball de la Diputació i de la voluntat de ser un agent destacat en els objectius de l’Agenda Urbana 2030.D’altra banda, Maimunah Mohd Sharif ha mostrat el seu compromís de treballar amb els alcaldes com a agents clau per a la consecució dels objectius de la Nova Agenda Urbana.Mercè Conesa ha encapçalat, aquest dijous, l’acte d’inauguració de l’estand de Catalunya al Fòrum, on ha recordat que "les polítiques públiques per governar la demarcació de Barcelona impliquen mesures decidides de reequilibri i cohesió", a més de destacar el "paper determinant per mantenir polítiques de proximitat que atenguin l’especificitat del territori i garanteixin les respostes públiques exigeix aquest territori complex", especialment en l’actual context polític amb el govern català intervingut.Sota el lema "Catalunya, el futur que volem", a l’estand s’explica la visió sobre l’Agenda Urbana de Catalunya i els visitants poden obtenir informació sobre els reptes presents i futurs de Catalunya, les seves principals dades descriptives i les polítiques concretes que s’abordaran amb l’Agenda.A l’acte d’inauguració, Mercè Conesa ha estat acompanyada del director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i del director de Model Urbà de l’Ajuntament de Barcelona, Ton Salvadó.