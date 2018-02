Porcs, truites i neu (rodona), al Dijous Llarder de la plaça de Vic

Ignasi Camps i Josep Girabent, durant el Dijous Llarder. Foto: Josep M. Montaner

Un jove fent botifarres a la brasa. Foto: Josep M. Montaner

Alumnes de l'Escola d'Hostaleria d'Osona. Foto: Josep M. Montaner

Les dues premiades del concurs de cuina. Foto: Josep M. Montaner

La plaça Major ha tornat a ser l’escenari del popular Dijous Llarder. Una tradició que ha portat, un any més, el col·lectiu de cuiners Osona Cuina . La principal novetat d’aquest any ha estat el concurs de truites. “N’hi ha de dolces i salades: d’escalivada, la típica, de llardons, de peus de porcs…”, explicava Josep Girabent, d’El Boccatti de Vic.El concurs ha estat obert a tothom i s’hi han presentat 26 truites. El jurat, format per diferents membres del col·lectiu, ha valorat la cocció, l'originalitat, el gust o la textura. El vigatà Victor Martorell ha estat el guanyador del concurs amb la seva truita amb samfaina, ous i pernil sofregit. S’ha emportat 150 euros per a bescanviar a qualsevol dels restaurants del grup de cuiners osonencs. En segona i tercera posició s’han posicionat Eli Arroyo, amb la truita de peus de porc i botifarra negra, i Rosi Linares amb la truita de patates i ceba confitada.“Una de les altres novetats és que ha nevat”, deia Girabent, recordant que d’ençà que l’organitza Osona Cuina, només va ploure l’any que se’n cuidava l’Ajuntament de Vic. Ha caigut una mica de neu rodona mentre s'estaven ultimant els preparatius de la festa. Tot i el fred, el sol ha acabat acompanyant la jornada.El cuiner remarcava que l’acte està “pensat de fer de cara el poble” i reconeixia “la dificultat d’innovar”. Tot i això, el tradicional esdeveniment també serveix per “potenciar del que vivim mitja plana: el porc”. En aquest sentit, Girabent apuntava que enguany era de molta qualitat, “cada any ens superem”.En el decurs de la jornada, els cuiners del col·lectiu han elaborat al moment entrepans amb el porc i els seus derivats: botifarra, botifarra negra… i també de rostit de porc, que va començar a fer-se des de dimecres al vespre. Les peces senceres ja estaven penjades a les brases i el caliu començava a rostir-les. L'edició d'enguany, a diferència de l'anterior que hi va haver sopar, només s’han servit entrepans des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda.A més dels derivats del porc, les truites han estat complementades per dues propostes gastronòmiques més: l'entrepà de canelons i l'arròs de porc rostit amb calçots. L'entrepà de caneló ha estat elaborat per l'Escola d'Hostaleria d'Osona. En total, n’han fet 400.En declaracions a Osona.com, Gemma Llauradó, cap d’estudis de l’Escola, ha remarcat que els interessa molt participar en aquest esdeveniment de la comarca. “Implica una organització important”, deia Llauradó, destacant que hi ha una seixantena d’alumnes que hi treballen. “És una experiència perquè estan en contacte amb els cuiners de la comarca”, concloia.El col·lectiu Osona Cuina està format per 19 restaurants repartits arreu de la comarca: El Boccatti, Ca l'Ignasi, Ca l'U, Can Jubany, El Barecu, El Gravat, El Xic, La Fonda Sala, La Ferreria, Les Magnòlies, L'Antiga Fonda, L'Estanyol, Mas Albereda, Torres Petit i Tresona XXI.Una vegada més, l'esdeveniment ha comptat amb el suport i col·laboració d'Estrella Damm; així com la reconeguda marca del sector carni Ral d'Avinyó; Osona Terra, el col·lectiu de productors de la comarca d'Osona; i, l'Escola d'Hostaleria d'Osona, La Selecta, l'Ajuntament de Vic i Osona Turisme.