Dos detinguts per robar ampolles de licor d'una empresa de Campdevànol valorades en 3.000 euros

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 45 i 43 anys, veïns de Ripoll i Torelló, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força. El passat 1 de febrer, la policia va tenir coneixement d'un robatori en una empresa de distribució de begudes de Campdevànol. Els lladres havien forçat la porta de la nau i s'havien emportat ampolles de licor valorades en més de 3.000 euros.



També havien accedit a la zona d'oficines però els propietaris només hi van trobar a faltar tres claus de vehicles. Una estona més tard, una patrulla va aturar un vehicle a Ripoll que els va semblar sospitós amb els dos homes a dins. Els van identificar i van veure que al maleter duien alguna ampolla de licor. En aquell moment, però, no se'ls va poder relacionar amb el robatori a la distribuïdora.



Arran d'aquesta actuació policial es va obrir una línia d'investigació sobre els dos identificats i el seu entorn. Els agents van fer una entrada i perquisició al domicili d'un d'ells i al garatge de l'altre el 5 de febrer. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar gairebé la totalitat de les ampolles de licor sostretes a l'empresa de Campdevànol.



Davant les evidències, els dos sospitosos van quedar detinguts el 5 de febrer per la seva presumpta relació amb el robatori. Els detinguts són dos homes de 45 i 43 anys, veïns de Ripoll i Torelló i nacionalitat espanyoles. Tots dos tenen antecedents i van passar el dia 6 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll, que va ordenar la seva llibertat amb càrrecs.