Premien un projecte de voluntariat europeu de Sant Tomàs

Els voluntaris internacionals Foto: Sant Tomàs

El projecte de voluntaris europeus "Volunteer in Sant Tomàs : very capable people" ha estat premiat amb el segell "Talento Joven INJUVE" atorgat per l'Institut de Joventut d'Espanya. Se'l considera com un exemple de bones pràctiques en termes de voluntariat, formació, emprenedoria, inclusió social i mobilitat internacional. El segell és un reconeixement a programes o organitzacions que treballen pel desenvolupament del talent i el potencial de la població jove.Sant Tomàs acull des del passat setembre set voluntaris internacionals que hi estaran durant deu mesos . Porten a terme tasques de suport a l'escola l'Estel, als Centres Ocupacionals, al servei de lleure i esport Club Car i al servei de formació i inserció laboral Eina.Des de Sant Tomàs fan una valoració molt positiva d'aquests primers mesos. D'una banda, per l'oportunitat pels joves internacionals de formar-se en una entitat amb més de 50 anys d'experiència; i de l'altra, per la possibilitat que tenen les persones ateses de conèixer joves d'arreu del món. En aquest sentit, doncs, Sant Tomàs té la intenció de seguir participant en futures convocatòries dels programes de voluntariat internacional.Per una banda, els joves internacionals tenen l'oportunitat de formar-se i conèixer de primera mà una entitat amb més de 50 anys d'experiència en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual. D'altra banda, les persones ateses a l'entitat poden conèixer joves d'arreu del món i gaudir d'una experiència intercultural molt enriquidora.