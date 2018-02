Les obres de Can Jaumira acaben a temps pel Carnaval de Torelló

Les obres acabades Foto: Aj. de Torelló

Les obres del clavegueram de Can Jaumira ja han finalitzat i a partir d'aquest dijous es restableix completament la circulació de vehicles en aquest tram. Aquesta era una de les grans preocupacions de l'organització del Carnaval de Terra Endins , ja que la rua havia de passar-hi i la setmana encara hi havia un gran forat a la via.Aquesta actuació s'ha fet per augmentar la capacitat hidràulica de la xarxa del clavegueram. S'ha instal·lat una nova canonada entre el carrer del Cònsol i el carrer Diputació, per recollir els cabals que actualment vehiculen les canonades existents en aquest punt.Val a dir, que l'organització del Carnaval tenia un pla B per si les obres de millora del clavegueram de Can Jaumira no acabaven a temps. Així ho explicaven durant la roda de premsa de presentació. Per la seva banda, l'alcalde de Torelló, Santi Vivet, assegurava que les obres estarien acabades, tal com havia promès la constructora, i que no afectarien el traçat de la rua.La ruta del Carnaval passa per la plaça de la Sardana, carrer Canigó, avinguda de la Generalitat, carrer del Pont, placeta d'en Pujol, carrer Sant Miquel, carrer Estudis, carrer Anselm Clavé, carrer Diputació, carrer Cònsol i plaça Joanot Martorell.

