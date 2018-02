Mor una persona en l'accident de l'Eix Transversal a Espinelves

L'accident mortal d'aquest matí. Foto: ACN



Un greu accident ha tallat l'Eix Transversal (C-25) a l'altura d'Espinelves des de primera hora del matí. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, una persona ha mort en una col·lisió entre una furgoneta, un turisme i un camió. La víctima és un veí de Ripoll, de 43 anys, que anava de passatger davanter de la furgoneta. Les causes de l'accident encara s'estan investigant.Pel que fa als ocupants de la resta dels vehicles implicats en aquest sinistre, dues persones han resultat ferides de gravetat, i han estat traslladades pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital Universitari de Vic, mentre que una altra persona ha resultat ferida lleu i donada d'alta in situ.Arran de la incidència, s'han activat sis patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dels Bombers de la Generalitat, i quatre ambulàncies del SEM. La via està tallada al trànsit en el punt de l'accident en direcció Girona i s'estan fent desviaments per la GI-544.