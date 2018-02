Un greu accident talla l'Eix Transversal a Espinelves

Un greu accident talla l'Eix Transversal (C-25) a l'altura d'Espinelves des de primera hora del matí. Tal com informa el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut una topada entre un turisme i una furgoneta. De moment, no ha transcendit l'estat dels ferits, tot i que des de Trànsit apunten que es tracta d'un accident greu.S'ha produït al punt quilomètric 202-203 en sentit Girona. A hores d'ara, es fan desviaments per la GI-544.