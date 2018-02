Vic nomena Joan Sala com el primer síndic municipal

Arnau Martí va ser l'encarregat de presentar la proposta. Foto: Josep M. Montaner



El ple de l'Ajuntament de Vic va aprovar aquest dimecres el nomenament del primer síndic municipal de Greuges de la ciutat: Joan Sala. Hi van donar suport l'equip de govern (PDECat, Unió i el regidor no adscrit), ERC-Som Vic, Plataforma Vigatana i Vic Per a Tots. Capgirem Vic es va abstenir, no per la figura, sinó "per la burocràcia", explicava Katia Juncks.Aquest nou càrrec té com a missió defensar els drets dels ciutadans davant l'administració local. El seu representant serà Joan Sala, llicenciat en filosofia i ciències de l'educació, psicòleg, educador social i mediador. Sala ha estat durant 22 anys director del Centre Residencial d'Osona, va ser president de l'Associació de Mediadors de Catalunya, a més de professor a la UVic durant 18 anys i treballar en diferents mitjans de comunicació de la comarca.Vic ha creat la figura del defensor del ciutadà a iniciativa de Vic per a Tots a través d'una moció que es va aprovar el ple del setembre de 2016. Aquesta es va tirar endavant per unanimitat amb la petició que fos una persona independent i sense vinculacions amb els partits polítics. El síndic municipal tindrà un pressupost de 12.000 euros per desenvolupar la seva tasca i estarà en el càrrec per un període de 5 anys.Arnau Martí va ser l'encarregat de presentar la figura, "una escolta permanent als problemes dels veïns i les entitats" que incorpora "una mirada crítica per millorar la nostra governança". "Volíem que fos una persona que coneix la ciutat, hi està arrelat i l'estima", deia el regidor, remarcant que "sabem que és un repte i una gran responsabilitat, però creiem que pot fer una gran tasca".Per la seva banda, Maria Balasch, d'ERC-Som Vic, va agrair al regidor el fet d'haver pogut participar en la tasca d'elecció del síndic i va lloar la figura de Joan Sola. Balasch va demanar que se'n pugui fer un seguiment exhaustiu de la tasca, perquè "no passi com algun altre càrrec de confiança". La republicana també va demanar que l'accés al despatx del síndic fos accessible a tothom. L'entrada que es preveu és a la plaça del Pes i presenta dificultats.En aquest sentit, Katia Juncks, de Capgirem Vic, també va traslladar aquesta petició a l'equip de govern. Capgirem va ser l'únic grup que es va abstenir. Juncks remarcava que era "per la proposta econòmica" no per la figura de Joan Sala, del qui en remarcava "la forta empatia que té amb les persones". Tot i que Arnau Martí va insistir a buscar la unanimitat en aquesta figura, els de Capgirem no van canviar el seu sentit del vot.El regidor de Plataforma Vigatana, Josep Anglada, va apuntar que no tenia cap dubte que Joan Sala "farà una bona tasca i dignificarà i popularitzarà la institució". Anglada va remarcar que des de la seva formació esperen que pugui actuar amb llibertat i independència.Per acabar, l'alcaldessa Anna Erra va apuntar que la ciutat feia un pas al davant amb el nomenament de Sala com a síndic municipal. Erra va remarcar que s'entenia la unanimitat en la figura de Sala. "És un honor i tot un repte", va concloure.En el plenari també va prosperar la moció presentada per Capgirem Vic en defensa dels drets dels treballadors del sector carni. L'encarregada de presentar la moció va ser Montse Castañé, portaveu de Càrnies en Lluita i presidenta de la COS a l'escorxador Esfosa. Castañé va fer referència a les 28 persones acomiadades de Le Porc Gourmet remarcant que es tracta d'una "emergència social" que perjudica Osona i Catalunya.En aquest sentit va demanar que es prenguin totes les mesures per garantir solucions a aquest problema. "El grupo Jorge no vol aplicar la llei de cooperatives" que es va aprovar el passat mes de març. "Estan fent trampes", deia la portaveu, remarcant que "els treballadors només demanen un treball digne". Castañé, doncs, va demanar solidaritat a Vic, Osona i Catalunya. "Us demanem per favor que ajudem a aquestes famílies", posant els serveis socials a disposició d'aquestes famílies "perquè tinguin uns drets bàsics".Tots els regidors van estar a favor de la moció presentada, excepte Plataforma Vigatana que va remarcar que la problemàtica, "que no és nova d'ara", l'ha de resoldre els sindicats amb la patronal. "Aquest ajuntament poca cosa pot fer per ajudar aquestes famílies", deia Anglada. El que va crispar el ple, però, va ser la darrera intervenció del regidor que deia que, "amb tots els respectes", si tenen problemes, que tornin als seus països d'origen.Esquerra va abandonar el ple en bloc, els regidors de Capgirem van recriminar l'actitud de l'equip de govern, i el regidor Martí, que li tocava intervenir, va remarcar que sempre "seran benvinguts". Des de l'equip de govern es van comprometre amb la moció posant a disposició els serveis locals d'ocupació i de benestar social de Vic. Així doncs, hi van votar a favor tots els grups excepte Plataforma Vigatana.D'altra banda, el ple també va reprovar Xavier Solà, qui havia estat primer tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Vic entre el 2007 i 2011. L'Audiència de Barcelona va condemnar el passat octubre a 23 mesos de presó l'exsecretari general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Matas i l'excap dels serveis jurídics, Xavier Solà, per malversació impròpia de fons públics i falsedat en document mercantil. Tots dos van acceptar la pena a canvi de retornar més de 600.000 euros i no ingressar a presó. Solà haurà de pagar en total uns 121.000 euros.Joan Coma, de Capgirem Vic, va ser l'encarregat de presentar la moció, remarcant que volia que l'Ajuntament es posicionés clarament: "el silenci és imprescindible per a la corrupció". Finalment, tot i la dificultat a l'hora de posar-se d'acord amb les esmenes, tots els grups van votar-hi a favor, inclòs el PDECat.També es va aprovar per unanimitat la moció que va presentar Vic Per a Tots per retre homenatge als vigatans deportats als camps nazis i per l'adhesió de Vic a la Xarxa "Mai més". Esquerra va presentar una moció per la redistribució, en projectes concrets, de les partides econòmiques del pressupost d'enguany destinat al porta a porta, que finalment no s'ha tirat endavant . La proposta no va aconseguir suficient suport. Tot i això, Esquerra i Capgirem no van arribar a votar perquè l'alcaldessa va acabar tallant el torn de paraula al regidor republicà Josep M. Diéguez. Com a protesta, no van votar.Entre els dictàmens, el ple també va aprovar concedir la medalla d'Or de la ciutat de Vic a Lluís Solà i Sala. Tots els grups hi van votar a favor i van destacar la seva figura com un dels poetes de renom del país, la seva estima a la ciutat i Catalunya, a la llengua catalana, i també el seu pas per l'Ajuntament de Vic, com a regidor de Cultura de Vic. La medalla d'or de la ciutat s'entregarà abans de l'estiu.