Condemnen els germans Font a retornar 580.000 euros a Bon Preu

El jutjat mercantil 9 de Barcelona ha condemnat els germans Joan i Josep Font, accionistes únics de Bon Preu , a retornar 580.000 euros cadascú, que haurien cobrat de manera indeguda, segons ha avançat aquest dimecres La Vanguardia i ha pogut confirmar l'ACN.Segons el relat dels fets, Joan Font, actual president del grup, l'any 2014 va atribuir-se una remuneració de 580.000 euros sense autorització de la junta. El germà va protestar, però l'any següent hauria fet el mateix. L'any 2016, Josep Font va interposar una demanda social de responsabilitat contra Joan Font, el qual també el va demandar.Ara la jutgessa ha sentenciat que els dos germans van actuar de manera "negligent" i van causar un dany a l'empresa per haver-se quedat amb els fons. Joan Font i Josep Font suposadament haurien pactat les remuneracions, però la jutgessa no ha donat validesa a aquest pacte tàcit entre els dos germans. La sentència no és ferma i els interessats hi podrien interposar un recurs. De la seva banda, des de Bon Preu es considera que és "un tema personal" entre accionistes.