EN DIRECTE El ple de Vic

El líder d'ERC a Barcelona defensa que l'Ajuntament "no té competències per posar ni un sol raïl" si no hi ha acord amb el Govern perquè les assumeixi | Critica que la ciutat s'ha convertit "en la capital dels problemes", però descarta articular ara una alternativa: "La moció de censura seran les urnes" | "El que hem d'anar buscar és una aliança entre tots aquells que volen rescabalar el nom de Barcelona", expressa Bosch pensant en les municipals