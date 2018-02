El Carnaval de Terra Endins, a punt

Torelló ja està a punt per viure la 40a edició del Carnaval de Terra Endins . La festa més esbojarrada de la comarca arriba el dijous amb el ritual del Pullassu. La celebració més irreverent arriba a la 21a edició mantenint el format on s'espera la participació d'uns 600 sequaços. El mateix dia també hi ha el Carnaval de la Gent Gran, dijous al Casal Cívic i el divendres a la residència d'avis.La festa segueix el divendres a la nit amb Senyoretes i Homenots. Per reivindicar la pèrdua dels bars i dinamitzar la zona, la rua comença a la plaça Vella. La temàtica d'enguany és el cementiri i el poble dormitori. La 34 a edició comptarà amb la presència de La Shana i Bandidos en concert.Enguany participaran uns 3.300 participants a la rua de Carnaval que estaran distribuïts en 19 colles de carrosses. El recorregut torna a passar pel carrer Sant Miquel, on precisament hi haurà el jurat (just a sobre la botiga de teles Retalls).Aquest està format per Òscar Araujo (compositor de bandes sonores per pel·lícules i videojocs), Laura Fa (col·laboradora de programes del cor com Aruscity i Salvame), Santi Traïd (escenògraf de TV3), Quim Sala (rei del Carnaval de Terra Endins duran 19 anys seguits) Àurea Martí (maquilladora de TV3), Rafel Vives (exmembre de la Fura del Baus i presentador del programa Ja t'ho faràs de TV3) i Oriol Barrasa (guanyador del jurat popular d'El 9Nou).Després de la rua hi haurà el fi de festa a la 2a edició del Festival Terra Endins que preveu un aforament de 4.000 persones. L'espai està dividit en 3 ambients perquè tothom pugui gaudir de la festa.Després de la gran rua, l'endemà hi haurà el Carnaval infantil, animat pel grup Pol Petit. L'encarregat de posar fi a la festa és l'Enterrament de la Sardina. Serà a les 7 de la tarda del dimecres 14 de febrer.

