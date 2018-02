Detenen una dona de Vic per robar targetes de crèdit

La Guàrdia Urbana de Vic va detenir el dissabte passat una dona, veïna de Vic i de 42 anys, per robar dues targetes de crèdit. D’una banda, el cos vigatà està investigant com havia sostret una targeta de crèdit aliena i hi havia fet pagaments en establiments comercials per valor de 100 euros. Per tant està acusada d’un delicte lleu d’estafa amb targetes bancàries.



D’altra banda, també se li va trobar una altra targeta que pertanyia a la seva veïna, cosa que fa pensar que va obrir correspondència aliena. Tot i això, aquesta encara no estava activada, és a dir, que no s’havia fet servir.