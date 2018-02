Nou episodi de neu a Osona a partir d'aquesta nit

Comarques afectades per l'avís per neu Dimecres tarda-nit



- Osona

- Garrotxa

- Alt Empordà

- La Selva

Avís per neu dimecres al vespre-nit Foto: Meteocat

Dijous matinada-matí



- Osona

- Moianès

- Bages

- Vallès Oriental

- Vallès Occidental

- Baix Llobregat

Avís de neu per dijous a la matinada i al matí Foto: Meteocat

Després de superar la llevantada que va deixar fins a un metre de neu al Pirineu i el Prepirineu , s'acosta un nou episodi que pot deixar enfarinades a cotes molt baixes. No es tracta, ni molt menys, d'un temporal com el del cap de setmana però es podria veure nevar a només 200-300 metres a l'entorn de Barcelona i a la Catalunya Central.El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ja ha emès avisos de neu. De cara a aquest dimecres a la nit les comarques afectades són les del nord-est: Osona, la Garrotxa, Alt Empordà i la Selva on es podria acumular 2 cm a partir de 500 metres amb una cota de neu que voltarà els 400 metres, localment per sota.Posteriorment, les precipitacions es desplaçaran més cap al sud i poden afectar les comarques de l'entorn de Barcelona. La cota de neu pot baixar a 200-300 metres i veure neu als Vallesos i el Baix Llobregat, entre altres comarques. Caldrà veure si es veu alguna volva de neu a Collserola i els barris més elevats de Barcelona.La situació encara no és gens clara –els mapes ballen molt- i caldrà veure en les properes hores si es confirma aquesta nevada a cotes tan baixes.