La Fiscal demana l'absolució dels dirigents de PxC per intentar provocar un accident a Anglada

Anglada i Fuentes, de fons, atenent als mitjans Foto: Xavier Rius Sant

Tot i que l'acusació particular de Josep Anglada ha mantingut en el judici celebrat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona , la petició de 9 anys de presó contra els exregidors de PxC de Vic i Igualada, Joan Carles Fuentes i Robert Hernando, i de 5 anys contra l'exregidor d'Olot, Nacho Mulleras, la fiscal ha demanat l'absolució dels tres acusats. "No sabem si només es volia emborratxar Josep Anglada i que donés positiu en un control d'alcoholèmia o si es pretenia provocar-li un accident ".Per la fiscal, Anglada no ha pogut acreditar si s'havia contractat o no a un sicari amb un camió per provocar-li un accident, ni s'ha demostrat cap pla coherent ni viable. I després d'argumentar que no hi havia temptativa, ni conspiració per fer cap delicte de danys ni d'homicidi, ha afirmat que "el que hem vist avui són les clavegueres de la política, més enllà que sigui reprovable intentar emborratxar algú que ha de conduir".El principal testimoni contra els tres acusats, l'advocat Francesc Bueno, que ha declarat per videoconferència, ha explicat que l'octubre de 2014, Fuentes, que llavors era regidor de Vic, el va citar en un dinar i li va demanar la seva participació en un pla per tal d'aconseguir que Josep Anglada, expulsat mesos abans de Plataforma, no pogués tornar a presentar-se a les eleccions municipals de 2015 ni fer un nou partit.Segons aquest pla, Bueno havia d'emborratxar-lo en un dinar o sopar a El Roquet de Tavèrnoles i quan sortís a mig camí de Vic, toparia amb un camió conduït per un noi d'origen romanès a qui s'havia contractat. Llavors, al marge que Anglada resultés amb més o menys ferides, vindrien els Mossos d'Esquadra que li farien un control d'alcoholèmia i donaria positiu. Bueno va gravar la conversa i, després d'explicar-li a Anglada, va tornar a reunir-se amb Fuentes i va rebre un whatsapp del llavors regidor d'Igualada, i Secretari General de PxC, Robert Hernando, que deia: "Ja està tot muntat, tu només has de fer que surti borratxo a l'hora que et diguem". La participació del llavors regidor d'Olot, Nacho Mulleras segons l'acusació era molt menor, i només ha estat jutjat com encobridor.Joan Carles Fuentes i el seu advocat han retret que les gravacions aportades de les dues trobades amb Bueno no fossin completes, ha reconegut que menjant "tots vam dir tonteries i comentaris en broma sobre treure'ns de sobre Anglada", i ha negat haver dit, com consta a les gravacions "ja tenim el noi romanès i el camió". Per la seva banda Josep Anglada ha declarat que quan Bueno li va explicar el que li proposaven i va sentir la gravació de la primera trobada, tot i que ho va comunicar als Mossos, va creure més oportú que Bueno anés a una segona trobada amb Fuentes i la gravés per tenir més dades d'aquest suposat pla i poder posar una querella per aquests fets contra els que l'havien expulsat de Plataforma.L'advocada d'Anglada que exercia l'acusació particular, tot i la petició d'absolució de la fiscal, ha mantingut la petició de 9 anys de presó per Fuentes i Hernando pels delictes d'homicidi en grau de temptativa i d'atemptat a càrrec públic, i de cinc anys per Mulleras. Les defenses dels acusats han demanat l'absolució i que es condemni a pagar les costes del judici a Josep Anglada. Els tres exregidors han lamentat en el torn d'última paraula que per culpa d'aquesta denúncia d'Anglada cap a ells, la seva carrera política va resultar molt perjudicada.