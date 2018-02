Mossos, Guàrdia Urbana i SEM, a la plaça Foto: Albert Alemany

Aquest dimarts hi ha hagut un aldarull a la plaça Major de Vic. Tal com han explicat els Mossos d'Esquadra a Osona.com, un home aparentment begut i alterat cridant i insultava a alguns dels que passaven per la plaça.Anava tan begut que ha caigut i ha picat de cara a terra. S'hi han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra, dues de la Guàrdia Urbana i una unitat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que se l'ha emportat a l'hospital.