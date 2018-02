El Dijous Llarder a la plaça de Vic estrena un concurs de truites i amplia l'oferta gastronòmica

Aquest dijous, 8 de febrer, torna el Dijous Llarder a la plaça Major de Vic. Un any més el col·lectiu de cuiners Osona Cuina porta aquesta tradició a la capital de la comarca amb dues novetats remarcables: l'ampliació de l'oferta gastronòmica i un concurs per escollir la millor truita.D'una banda hi ha el concurs per escollir la Millor Truita d'Osona. El concurs està obert a tothom i es podrà inscriure el mateix dijous de 8 a dos quarts de 10 del matí. El tast es farà a dos quarts d'11 per part d'un jurat format per 5 membres del col·lectiu que valoraran la cocció, l'originalitat, el gust o la textura. El guanyador s'emportarà 150 euros per a bescanviar a qualsevol dels restaurants del grup de cuiners osonencs.D'altra banda, enguany s'afegeixen també dues propostes gastronòmiques: l'entrepà de canelons i l'arròs de porc rostit amb calçots. L'entrepà de caneló serà elaborat per l'Escola d'Hostaleria d'Osona amb els productes d'Osona Terra i La Selecta, col·laboradors en aquesta festa popular.L'edició d'enguany, a diferència de l'anterior, només se serviran entrepans des de les 9 del matí fins a les 4 de la tarda. No hi haurà sopar com l'any passat. Des de dimecres al vespre es podrà assistir a la tradicional penjada dels porcs. El col·lectiu, que enguany celebra el 20è aniversari, té com a objectiu seguir treballant per convertir la comarca en un referent de la cultura gastronòmica del país. Osona Cuina està format per 19 restaurants repartits arreu de la comarca. Aquests són El Boccatti, Ca l'Ignasi, Ca l'U, Can Jubany, El Barecu, El Gravat, El Xic, La Fonda Sala, La Ferreria, Les Magnòlies, L'Antiga Fonda, L'Estanyol, Mas Albereda, Torres Petit i Tresona XXI.Una vegada més, l'esdeveniment compta amb el suport i col·laboració d'Estrella Damm; així com la reconeguda marca del sector carni Ral d'Avinyó; Osona Terra, el col·lectiu de productors de la comarca d'Osona; i, l'Escola d'Hostaleria d'Osona, La Selecta, l'Ajuntament de Vic i Osona Turisme.