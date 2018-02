L'actor Pau Vinyals serà el pregoner del Carnaval de Taradell

Pau Vinyals Foto: TV3

L’actor Pau Vinyals, conegut per ser un dels professors a Merlí, serà el pregoner del Carnaval de Taradell d’enguany. La rua serà el proper dissabte 17 de febrer a dos quarts de 7 de la tarda a la plaça de l’Atlàntida.Les inscripcions de carrosses i comparses per participar a la rua de la disbauxa, organitzada per Ràdio Taradell, estan en marxa des de fa dies i avancen a bon ritme. Es poden fer fins tres dies abans a les oficines de l’Ajuntament, al Cafè de Can Costa o a través d'un formulari al web de l’emissora Com és habitual, es premiaran les tres millors carrosses i la millor comparsa. El primer premi a la millor carrossa està dotat amb 400 euros; el segon, amb 300 euros, i el tercer, amb 100 euros. El premi a la millor comparsa serà de 100 euros. Tot seguit, començarà el fi de festa a la mateixa sala, sota l’organització de l’Ajuntament.La rua passarà pels següents carrers: carretera de Balenyà, passeig de Sant Genís, carretera de Mont-rodon, passeig Domènec Sert, carretera de Balenyà, carrer de la Vila, carrer Catalunya, avinguda Montseny, carrer Sant Sebastià, carrer Guillem de Mont-rodon, carrer de la Font, passeig Domènec Sert, carretera de Mont-rodon, passeig de Sant Genís i carretera de Balenyà. Ara bé, les carrosses o comparses que ho desitgin o ho necessitin podran abandonar la rua després del carrer de la Vila, seguint pel carrer Batllia.Un cop acabi la rua, el final de festa del Carnaval serà a Can Costa. A la sala gran, es repartiran entrepans per als membres de les carrosses i comparses, i es lliuraran els premis. Per vuitè any, Ràdio Taradell assumeix l’organització del Carnaval, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Taradell i Protecció Civil-Voluntaris de Taradell. L’Agrupació de Botiguers de Taradell també col·labora en el lliurament de premis.