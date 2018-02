​Movistar, Orange i Vodafone tornen a apujar les tarifes de manera unilateral

Una persona consultant el seu telèfon mòbil Foto: Adrià Costa

De la mateixa manera que ja fa uns anys, les tres grans companyies de telefonia -Movistar, Vodafone i Orange- han anunciat un increment d'algunes de les les seves tarifes a canvi de millores en els serveis, com l'increment de dades disponibles o accés a aplicacions de xarxes socials. Una millora que no han sol·licitat els usuaris, a qui, això sí, es dona la possibilitat de rescindir el contracte. Des de la associació de consumidors OCU ja han qualificat aquestes pujades d'”abusives” El primer en anunciar-ho enguany ha estat Movistar, amb un increment de 5 euros als seus paquets Fusion (a partir d'aquest dilluns, 5 de febrer) i altres serveis, com tarifes mòbils, establiment de trucades, trucades a tres o SMS. Després va ser Orange, que va fer públic que pujava 5 euros les seves tarifes Love. Per últim, Vodafone acaba d'anunciar que a partir de l'1 d'abril pujarà entre 1 i 2 euros les seves tarifes mòbils i entre 4 i 5 euros els seus paquets convergents (fix, mòbil, dades i Internet). L'operadora britànica ja havia comunicat abans un augment del preu del 10% (de 30 a 33 euros al més) a la seva quota mensual de fibra òptica de la seva marca Lowi, de low cost.Només MásMóvil (propietari de les marques Yoigo i Pepephone) s'ha quedat fora de les pujades... de moment. Gràcies a aquesta política, l'anomenat quart operador ha arravatat als seus rivals 400.000 usuaris a través de la portabilitat, que permet canviar de companyia de manera gratuïta i mantenint en mateix número.Des de l'OCU, es considera aquesta estratègia de pujades de preus “abusiva” ja que perjudica els usuaris que, tot i no tenir cap interès en millorar el seu servei, veuen com la factura continua pujant. L'associació de consumidors critica que les grans companyies telefòniques estiguin creant cada cop més tarifes premium que, per un costat, resulten difícil de replicar per la competència i, per l'altre, poden estar allunyades de les necessitats reals dels usuaris.L'OCU recorda als consumidors que quan les companyies canvien de condicions de les tarifes que van contractar, el compromís de permanència queda anul·lat i poden abandonar la companyia sense penalització.