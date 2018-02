En marxa una campanya per pagar la multa de 1.500 euros a tres joves per una protesta contra Anglada

Tres activistes hauran de pagar conjuntament 1.500 euros perquè estan acusats d'organitzar una concentració de rebuig a Plataforma per Catalunya (PxC) el passat 2012. Després d'esgotar el recorregut legal, per cobrir les despeses, diverses entitats de l'esquerra independentista i antifeixista d'Osona i el Ripollès han posat en marxar una campanya per recollir l'import (ES90 3025 0011 7214 0010 0907).Sota el nom de "#SolidaritatAntifeixistes" s'ha habilitat un número de compte per recollir donatius i afrontar la multa als tres joves. A més, també es faran altres actes a Vic i Manlleu.El passat 2013, UCFR d'Osona va iniciar una campanya d'autoinculpacions en suport als tres activistes antifeixistes que ja van rebre la multa. Aquest document s'adreçava al llavors conseller d'Interior, Ramon Espadaler.El passat 22 d'abril de 2012, PxC va celebrar la diada del Partit a la Bassa dels Hermanos de Vic. D'altra banda, aquell dia, UCFR Osona i la Coordinadora Antifeixista d'Osona van convocar una concentració paral·lela, en contra del feixisme, a la rambla del Passeig.La iniciativa va aplegar unes dues-centes persones i després de la concentració, alguns dels seus assistents es van dirigir a la Bassa dels Hermanos. Allà, una unitat antiavalots dels Mossos d'Esquadra els va impedir el pas. Uns i altres es van intercanviar retrets i alguns insults, sense que la tensió anés més enllà.

Galeria de fotos de la diada de PxC