L'Ajuntament de Vic contracta 16 persones més a través del Programa Treball i Formació

Junts per Catalunya insisteix en restituir-lo des de Barcelona i reclama que el president no tingui un paper merament simbòlic en la nova legislatura | El govern espanyol confirma que vetarà qualsevol fórmula per reconèixer el candidat: "Catalunya mereix algú que estigui a ple rendiment, plens drets i dins de la legalitat"