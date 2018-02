Torelló inaugura el monument commemoratiu al soldat del Puig

Durant la inauguració del monument, a la plaça Vella. Foto: Aj. de Torelló

El passat diumenge, va tenir lloc a Torelló l'acte d'inauguració del Memorial del soldat del Puig. Tal com explica l'Ajuntament en una nota, el monument commemoratiu, obra de l'Escola d'Arts Plàstiques, vol ser un homenatge al soldat del Puig i a totes les víctimes de les desaparicions forçades ocorregudes entre el 1936 i el 1977. L'acte, organitzat per la comissió del soldat del Puig, es va celebrar en dues parts, justament on estan ubicades les dues parts del monument, a la plaça Vella, i sobre el Portal de La Carrera, a pocs metres d'on es va localitzar la fossa.

Una de les parts del monument Foto: Aj. de Torelló

En primer lloc, a la plaça Vella, Carme Canudas va llegir una carta adreçada al seu pare, desaparegut l'any 1939; i Xavier Coromina va adreçar unes paraules al seu avi, també desaparegut. En acabar, es va descobrir el monument i Elisenda Soler, directora de l'Escola d'Arts Plàstiques, en va explicar el significat. És una urna soterrada, on s'han dipositat les cartes manuscrites, de les persones que han respost a la crida de l'Escola d'Arts Plàstiques a dedicar unes paraules a les víctimes de desaparicions forçoses. A la zona del Portal de La Carrera hi ha l'altra part del monument: una urna plena de la terra extreta del forat de la plaça Vella.Els assistents a l'acte van pujar fins al capdamunt del Portal de la Carrera, per tal de descobrir aquesta part del Memorial, justament el 4 de febrer, 79 anys després de l'assassinat del soldat del Puig. Des d'allà, unes escales porten al punt on es va localitzar la fossa del soldat del Puig, que s'ha senyalitzat amb una llosa.L' última víctima mortal de la Guerra Civil a Torelló va ser un soldat republicà . Un noi que després de ser afusellat per les tropes franquistes la nit del 4 de febrer de 1939, va ser trobat l'endemà sense vida al marge del Mas el Puig. D'altra banda, s'ha obert un apartat a la web municipal on es pot consultar la informació sobre el soldat del Puig, el procés d'exhumació de la fossa i les cartes de la ciutadania adreçades a les víctimes de desaparicions forçoses.