Les obres per construir la nova passera de la C-17 a l'Ametlla del Vallès començaran al març

Imatge virtual que mostra com serà la passera Foto: Ajuntament de L'Ametlla del Vallès

Els treballs per construir la nova passera per sobre de la C-17 que connectarà el centre de l' Ametlla del Vallès amb el barri de Pinar i Rosanes i el Centre Comercial Sant Jordi, arrencaran el proper mes de març. Per reduir el temps d'execució 'in situ' l'estructura comptarà amb diferents elements prefabricats. S'ha optat per aquesta solució per tallar el menys temps possible la circulació de vehicles. La construcció de la passera s'ha licitat per un import de 612.109,14 euros i, per a fer-hi front, l'Ajuntament de l'Ametlla ha demanat prorrogar una subvenció de la Diputació de Barcelona per valor de 215.000 euros. Està previst que estigui operativa aquest estiu.La passera es resol amb dos arcs metàl·lics d'uns 57 metres de llum que suporten una plataforma superior o passarel·la per a vianants, a la qual s'hi accedeix des de dos nuclis de comunicació verticals situats als extrems de l'estructura, amb sengles escales i ascensors amb suficient amplada com per a encabir-hi una bicicleta.