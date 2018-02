El Carnaval de Centelles bat el rècord de participació amb 1.100 persones

Carnaval de Centelles Foto: Toni Carrasco



Carnaval de Centelles Foto: Toni Carrasco

Més de mil cent persones van participar activament disfressades en la multitudinària rua que va tenir lloc dissabte passat en el 38è Carnestoltes de Centelles. Una gèlida temperatura per sota dels 4 graus no va espantar ni a públic ni a participants, batent un rècord de participació que fins ara estava al voltant dels 900 inscrits.El jurat estava format enguany pels dos actors del grup de teatre Ramon Sans d'Aiguafreda, Jesús Geli i Montse Lozano; la bruixa Imma del Destí i la maquilladora Jenine Subirana. El veredicte es va fer públic a la mitja part del ball de disfresses.Els guanyadors en la màxima categoria A de comparses van ser la colla d'Amics i Parents amb "Roses, roselles i algun delírium tremens"; en segon lloc, Els Troneres amb "Iguanis Templum" que també van guanyar el premi a millor carrossa en la màxima categoria; en tercer lloc, el Purgatori Parade amb "Els dragats del Purgatori"; en quart lloc, "Un món de Fades", i en cinquè lloc de la categoria A, "Flors i carrets" de l'Àgata.En la categoria B de comparses petites els guanyadors van ser Els d'aquí, els d'allà i els de més enllà amb una original disfressa de cotons de sucre anomenada "Cotons, quina colla!"; en segon lloc van quedar classificats la família Garcia Carrasco amb "Fa 25 anys que sortim de Carnaval, dolços 25!"; en tercer lloc, la colla No ens podràs treure del cap; i en quart lloc, els Enlairats que també van guanyar el premi a la millor carrossa en la seva categoria.Els guanyadors en la categoria individual van ser els Paripatetris, en segon els Kurustil i en tercer lloc els Xancles.Enguany el Rei del Carnestoltes el portava la carrossa anomenada GAUDInt de la rEPOblica. Per al 2019 el Rei el portarà la colla dels Amics i Parents.En total van participar 14 colles entre categories A i B, de les quals tres no concursaven, set eren de categoria A i 4 de categoria B.Cal esmentar que del total de colles participants n'hi havia fins a quatre que superaven els cent participants i concretament una d'elles, Benvinguts a l'Atlàntida, superava els dos-cents.