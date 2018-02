La portada d'«El 9 Nou» d'aquest dilluns

Reunió del grup parlamentari de Junts per Catalunya | Junts per Catalunya

Aquesta via permetria una votació simbòlica del president per part de diputats i alcaldes independentistes per refermar la "legitimitat" i un debat sobre un candidat efectiu, encara per determinar, al Parlament | La investidura simbòlica evitaria el xoc amb el TC i permetria aixecar el 155