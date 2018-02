​L'ACM crea un servei de recerca, anàlisi i suport a les polítiques públiques locals

Lluís Corominas, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

L' Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) posarà en marxa durant les pròximes setmanes un espai per a promoure el debat de les idees, la qualitat democràtica, el bon govern i la transparència en els municipis de Catalunya. A través d'un comunicat, l'entitat detalla que "tindrà la forma jurídica d'una fundació vinculada a l'entitat municipalista i servirà per promoure, estudiar, assessorar i acompanyar els municipis en la implantació de polítiques públiques de governança local, govern obert, participació ciutadana o anàlisi i explotació de dades (big data)".L'expresident del grup parlamentari de JxSí Lluís Maria Corominas, recentment incorporat a l'ACM, es farà càrrec d'aquest nou espai, que també impulsarà i ampliarà les tasques de l'Observatori de Política Municipal, que ja ha fet públiques tres onades de resultats d'enquestes sobre la percepció de la ciutadania sobre l'administració local.Corominas és advocat i té una llarga trajectòria institucional i un profund coneixement de l'àmbit territorial i legislatiu de Catalunya. Ha estat alcalde, diputat i vicepresident del Parlament i ha participat en la redacció de la majoria de les lleis que afecten l'àmbit local. Un fet que, segons l'ACM, "el fa un gran coneixedor dels àmbits en què se centrarà la fundació". Entre d'altres, ha estat ponent de lleis com la de transparència, l'oficina antifrau i ha estat el responsable d'aquests àmbits al Parlament de Catalunya durant nou anys. Corominas, a més, s'incorporarà als serveis d'assessorament de l'ACM com a coordinador de les diferents comissions sectorials en què s'organitza l'entitat.L'Associació Catalana de Municipis compta amb més d'un miler d'ens locals associats: 931 ajuntaments, les 4 diputacions i tots els consells comarcals de Catalunya a més de diverses entitats locals. A banda de defensar i estudiar necessitats del món local, l'ACM ofereix serveis de formació i assessorament jurídic. Compta també amb la Central de Compres més gran de l'Estat. Actualment més d'un miler d'ens locals compren algun producte o servei a través de la Central de Compres del món local català.