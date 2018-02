Càrnies en Lluita acampa a la plaça de Vic en protesta pels acomiadaments a Le Porc Gourmet

Sota el lema “Respectem els nostres drets: torneu-nos la feina!”, una setantena de treballadors ha participat aquest dissabte a la tarda en l'organització i l'acampada que ha organitzat el col·lectiu Càrnies en Lluita per protestar pels acomiadaments a l'escorxador de Le Porc Gourmet de Santa Eugènia de Berga Els concentrats han decidit en assemblea que de moment passaran la nit d'aquest dissabte a diumenge amb tendes de campanya sota les voltes de la plaça Major de Vic per fer visible el rebuig al conflicte laboral que es viu a l' escorxador osonenc després que dijous s'acomiadés de matinada i sense previ avís a 28 persones Un membre de la plataforma Càrnies en Lluita i advocat del sindicat COS, Antoni Iborra, ha denunciat que la situació també és "extremadament greu" per a 500 persones més d'una altra cooperativa que podrien anar al carrer en les properes setmanes d'un dia per l'altre. De la mateixa manera que les persones a qui ja s'ha acomiadat, "només reclamen que es compleixi la llei catalana de cooperatives", ha afegit l'advocat.L'escorxador de Santa Eugènia té un miler de treballadors, que provenen per les empreses subcontractades Clavial i Taic, amb seu a Vic i Terrassa, respectivament. Les dues cooperatives estan adaptant els seus estatuts per complir la nova Llei de cooperatives catalanes. Això suposa uns canvis en les condicions laborals, que Le Porc Gourmet no accepta i ha tirat pel dret: ha trencat el contracte amb aquestes cooperatives. Des de l'escorxador se'ls ha ofert canviar a la cooperativa gallega Auga. El fet que sigui fora del territori català implica que no està subjecte a la llei catalana.