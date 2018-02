Crida a omplir la C-17 de llaços grocs

Diferents Comitès de Defensa de la República han cridat a omplir de llaços grocs els laterals de la C-17 aquest diumenge. Es pretén cobrir 7 quilòmetres d’aquesta via des de l’entrada sud de Vic fins a Aiguafreda. L’objectiu de “l’enllaçada” és clar: reclamar un cop més la llibertat pels presos polítics.



A primera les 10 del matí, hi ha la trobada a l’aparcament de Can Pamplona de Vic, on es faran grups i s’assignarà un tram. Un cop a la carretera, s’ha de posar un llaç groc cada 5 metres, sense envair la carretera i respectant la seguretat.



Una hora més tard, a les 11.30, es tornaran a trobar els a Tona per celebrar la jornada que comptarà amb la visita de Ramon Cotarelo. D’altra banda, la dona d'en Joaquim Forn, el mateix diumenge farà el recorregut a través del túnel de solidaritat.