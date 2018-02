Un detingut per l'homicidi de Vilanova de Sau

L'antic corral, transformat en un magatzem, on els Mossos van trobar el cos aquest divendres a la nit. Foto: ACN

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 49 anys, i veí de Vic, pel presumpte homicidi d'un altre home. Aquest divendres pels volts de dos quarts de 10 de la nit els agents van localitzar el cadàver d'un home de 37 anys amb indicis de criminalitat a un corral de Vilanova de Sau. Tot apunta que els fets estan relacionats amb el tràfic de drogues.La investigació es duu a terme per part de la Divisió d'Investigació Criminal i és dirigida pel Jutjat d'Instrucció núm. 4 de Blanes, que ha decretat el secret de les actuacions.Tal com ha pogut saber, el cos estava tapat amb fustes i amb altres materials des de feia pocs dies. Aquest corral es troba a uns 500 metres del nucli urbà. De moment, no ha transcendit el veïnatge de la víctima. Quatre patrulles de la policia catalana es van desplaçar fins al lloc dels fets aquesta nit passada.