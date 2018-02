Troben un cadàver amb signes de violència en un corral de Vilanova de Sau

Els Mossos d'Esquadra han trobat un cadàver aquest divendres a la nit en un corral abandonat de Vilanova de Sau. Tal com ha pogut saber Osona.com, el cos estava tapat amb fustes i amb altres materials des de feia pocs dies i presentava signes de violència. Tot apunta que es tracta d'un assassinat o un homicidi.



De moment, no ha transcendit la identitat ni la nacionalitat, però tot indica que els Mossos en coneixien l'existència. En el marc d'una investigació, els agents van ser informats que allà hi havia estat ocultat un cadàver. Es podria tractar d'un veí d'Osona o comarques veïnes. Quatre patrulles de la policia catalana es van desplaçar fins al lloc dels fets aquesta nit passada.



La informació s'ampliarà en els propers minuts