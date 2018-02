Ciutadans prepara el terreny per a les municipals a Osona

Alguns dels integrants del grup de treball a Osona Foto: Cedida

Ciutadans es prepara per les eleccions municipals del 2019 a Osona. La formació taronja ja té tres grups de treball als grans municipis de la comarca: Vic, Manlleu i Torelló, i està treballant en formar-ne un a Centelles. De moment són embrions que han de consolidar-se com a formacions municipals. Així ho explica a Osona.com, el coordinador de Ciutadans a Osona i el Vallès Oriental, Manuel Losada.Després de “la forta pujada d’afiliats a la comarca, avalats pel resultats del 21 de desembre”, la formació taronja ha decidit apostar per Osona i assentar-hi les bases. Losada remarca que no volen presentar “llistes fantasmes com ha fet el PP”.El coordinador apunta que el funcionament del grup sigui el mateix: unes eleccions primàries per escollir el coordinador, secretari, etc. de cada grup i un altre procés per seleccionar els candidats municipals. De moment, Vic, on el grup de treball està molt més consolidat, actuaria com a agrupació principal de la comarca.Losada explica que el 95% dels que formen el grup “no venen de cap partit”, tot i que hi ha alguna persona de “l’antiga Convergència i Unió, PSC i PP”. En aquest sentit, el coordinador territorial apunta que compten amb perfils molt diferents.De moment, però, el procés està en una fase embrionària per posar cara als responsables de cada zona. Ciutadans té previst presentar-se a Osona en un acte amb els seus màxims dirigents, Inés Arrimadas i Albert Rivera.