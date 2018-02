L'Escola Pia i la UVic fan recerca conjunta sobre innovació pedagògica a l'escola

Jordi Montaña i Antoni Burgaya després de signar el conveni Foto: UVic-UCC

Un equip d'investigadors de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya , que pertanyen als grups de recerca Atenció a la Diversitat (GRAD) i el de Recerca Educativa (GREUV), lideren una iniciativa de recerca sobre el SUMMEM, el projecte de l'Escola Pia que vol donar respostes educatives reals als reptes de la societat del segle XXI i a la missió que té encomanada la institució, apostant per l'aprenentatge interdisciplinari, inclusiu, per competències i cooperatiu. El conveni de col·laboració el van signar a finals de gener el rector de la Universitat, Jordi Montaña, i el secretari general de les Institucions Educatives de l'Escola Pia de Catalunya, Antoni Burgaya.Amb el nom d'"Aprenem del SUMMEM", aquesta recerca conjunta busca avaluar i reflexionar sobre les innovacions que s'introdueixen a l'aula através del progjecte Summem, estrènyer lligams entre els diferents nivells del món educatiu i empoderar les escoles a fer recerca sobre les innovacions aplicades.Els investigadors de la UVic analitzaran 7 escoles i orientaran un equip de 14 persones vinculades a la institució per tal que puguin ampliar la recerca a la resta d'escoles de la xarxa. "Aprenem del SUMMEM" és un projecte quantitatiu i qualitatiu, i en els resultats es recolliran les opinions de pares i mares, educadors i alumnes. La voluntat, quan acabi el projecte, és que les dades quedin recollides en una tesi doctoral.