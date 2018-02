Prats de Lluçanès posa en marxa el projecte d'horts socials

L'alcalde de Prats de Lluçanès amb les germanes Josefines Foto: Aj. de Prats de Lluçanès

L'Ajuntament de Prats de Lluçanès ha posat en marxa el projecte d'horts socials. Tot just s'acaba de firmar el conveni de col·laboració entre el consistori i les Germanes Josefines, que cedeixen gratuïtament el terreny per iniciar el projecte durant un any i que és renovable.En declaracions a, la regidora de Serveis Socials de Prats, Anna Plans, ha remarcat que la idea va sorgir des de les tècniques socials per tal de "beneficiar-ne els usuaris". En aquest sentit, Plans apunta que d'aquesta manera se'ls empodera i s'afavoreix "una alimentació més saludable amb productes frescs", a més de la millora a través de la socialització i ocupació. La regidora valora molt satisfactòriament el projecte que preveu que es comenci a cultivar a finals de febrer, principis de març.En un principi, els participants seran usuaris de serveis socials i usuaris de la mateixa residència, tot i que no es descarta que hi pugui col·laborar més gent. Aquesta iniciativa es gestionarà des de serveis socials de l'Ajuntament i compta amb la col·laboració del Consell Comarcal d'Osona. De fet, aquest darrer hi destinarà un monitor especialitzat per guiar en el funcionament dels horts socials.