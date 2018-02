La Guàrdia Municipal de Taradell estrena vehicle

El nou vehicle Foto: Aj. de Taradell

La Guàrdia Municipal de Taradell ha estrenat vehicle. Tal com expliquen des del consistori, s’ha adquirit amb l’objectiu de prestar millors serveis als veïns del municipi i està equipat amb els elements necessaris per realitzar les tasques diàries de control i seguretat. Es tracta d'un tot terreny Nissan Qashqai de rènting que substitueix l'anterior vehicle del cos.L'automòbil s'ha adquirit a través de la compra agregada de vehicles per als ens locals que ofereix l'Associació Catalana de Municipis (ACM), cosa que permet al consistori un estalvi de tràmits administratius i una millora econòmica dels serveis. El vehicle també va equipat amb un desfibril·lador extern automàtic (DEA).