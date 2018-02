​Denuncien l'«ERO encobert» de Le Porc Gourmet a Inspecció de Treball

Els treballadors que es van quedar a fora de l'escorxador. Foto: Twitter @CarniesEnLluita

Un total de 28 treballadors es van quedar a fora de Le Porc Gourmet aquest dijous en el torn de les 4 de la matinada . Tots ells, empleats de la cooperativa Taic , no van poder entrar a treballar a l'escorxador de Santa Eugènia de Berga. No els van deixar entrar "perquè no hem volgut firmar i canviar de cooperativa", explicava aquest migdia un dels treballadors, Lamine Diedhiou. "La majoria som pares de família que portem tota la vida treballant-hi; no demanem favors, només que es compleixi la llei", ha sentenciat."Som 28 persones i 28 famílies" afegia un altre treballador, Lachmari Mohammed, mentre apuntava que els demés "han firmat per por" i la cooperativa "no està defensant els seus socis". Dels treballadors de Taic, encara n'hi ha uns dos-cents treballant a l'empresa (a la sala d'esquarterament), mentre que 200 més ja s'han canviat a la cooperativa Auga.L'escorxador de Santa Eugènia té un miler de treballadors, que provenen per les empreses subcontractades Clavial i Taic, amb seu a Vic i Terrassa, respectivament. Les dues cooperatives estan adaptant els seus estatuts per complir la nova Llei de cooperatives catalanes. Això suposa uns canvis en les condicions laborals, que Le Porc Gourmet no accepta i ha tirat pel dret: ha trencat el contracte amb aquestes cooperatives. Des de l'escorxador se'ls ha ofert canviar a la cooperativa gallega Auga. El fet que sigui fora del territori català implica que no està subjecte a la llei catalana.Càrnies en lluita ha emès diferents denúncies de Le Porc Gourmet a Inspecció de Treball, però ara està preparant una demanada per "un ERO encobert". Així ho ha explicat l'advocat Antoni Iborra remarcant que l'empresa va tenir beneficis en l'exercici anterior i "no hi ha cap reorganització interna que ho justifiqui", a més de presentar-se de manera irregular. La no renovació de la cooperativa Taic s'havia de comunicar abans de l'1 de gener, i fins aquest dijous, 1 de febrer, no se'n van assabentar, quan no els va deixar entrar. Paral·lelament, els treballadors que s'han passat a la cooperativa gallega "no se'ls reconeix cap dret": ni a vacances, ni atur i han perdut l'antiguitat.Per protestar davant d'aquest fet, aquest dissabte, 3 de febrer, s'ha organitzat una acampada a la plaça Major de Vic a partir de la tarda. De cara la setmana que ve, comunicaran els grups parlamentaris que actuïn al respecte i, des de Càrnies en Lluita, no descarten cap concentració a Barcelona. Mentrestant, fan una crida solidària a la recollida de fons a la caixa de resistència d'aquestes 28 famílies.D'altra banda, la segona cooperativa de Le Porc Gourmet ha informat aquest divendres al matí que a partir del març rescindeix el contracte entre Le Porc Gourmet i Clavial. Això significa que perillen 500 llocs de treball més , a no ser que es canviïn a la cooperativa gallega, abans del 20 de febrer. En la carta que s'ha entregat als treballadors, que ha tingut accés, s'atribueix aquest trencament de contracte "a la dificultat i impossibilitat d'assumir els nous costos que comporta l'adscripció al règim general de socis de la cooperativa i l'equiparació salarial".L'advocat de Càrnies en Lluita ha remarcat que Le Porc Gourmet "no vol complir la llei catalana" i està disposada a deixar "sense mitjans de subsistència a més de 500 famílies". "És una maniobra molt evident per incomplir la llei", deia Iborra, remarcant que mentrestant se'ls pressiona perquè es passin a "una suposada cooperativa gallega". "No els dona la gana pagar el mateix que les altres empreses càrnies i per això fan fora 528 persones", ha sentenciat Iborra.L'advocat de Càrnies en Lluita ha aprofitat per fer una crida a les institucions, a més de les accions legals ja empreses. "Demanem que es pronunciïn els ajuntaments i el Parlament perquè es comprometin amb el compliment de la llei". En aquest sentit, faran mocions perquè s'aprovin als consistoris, començant pel de Vic. Alhora també ha demanat solidaritat a tota la població per la situació "d'injustícia social" i que vulnera una llei aprovada al parlament. "Fem una crida a pronunciar-se amb aquest abús absolut", ha conclòs.En aquesta mateixa línia, s'ha pronunciat la portaveu de Càrnies en Lluita i presidenta de la COS a Esfosa, Montse Castañé. "Si permetem que això tiri endavant, ens acaba afectant a tots", ha dit Castañé, remarcant que "és un frau de llei que s'està estenent". "Ara som 28 i d'aquí a uns mesos poden ser 528", ha afegit. Un fet que també pot afectar el "benestar" de la comarca, ha conclòs Iborra.