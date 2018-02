El Consell Comarcal d'Osona contracta 35 persones a través del Programa Treball i Formació

Els nous treballasdors del Consell Comarcal. Foto: CCOsona

El Consell Comarcal d’Osona va contractar aquest desembre 35 persones en el marc del Programa Treball i Formació, subvencionat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Aquest programa vol fomentar l'ocupabilitat de les persones majors de 45 anys en situació d'atur que han esgotat totes les prestacions i subsidis, persones beneficiàries de la renda mínima d'inserció i dones en situació d’atur. Treball i formació es realitza amb la col·laboració de 33 municipis de la comarca.La finalitat del programa és facilitar a les persones participants la realització d'una activitat remunerada malgrat que els béns o serveis fruit de la seva tasca no siguin, si més no inicialment, del tot competitius com a conseqüència de la situació d'inactivitat laboral viscuda i/o per la manca de qualificació. D'altra banda, les persones participants realitzen accions formatives durant el contracte de treball dins la jornada laboral. Aquestes tenen el propòsit de fomentar la formació permanent al llarg de la vida com a mitjà per millorar coneixements, competències i aptituds amb una perspectiva personal, cívica, social o relacionada amb l'ocupació garantint, al mateix temps, el dret a la formació.Per tal d'executar els projectes de plans d'ocupació s'han formalitzat 21 contractes d'obra i servei d'una durada de 6 mesos i 14 contractes de 12 mesos a jornada completa. Durant aquest període, es duran a terme projectes comarcals relacionats amb manteniment de camins i zones verdes, neteja viària, serveis a les persones, suport a les escoles, aigua potable, mediació i gestió administrativa. El Programa Treball i Formació està finançat per la Generalitat (SOC), Ministerio de Empleo y Seguridad Social i Fons Social Europeu que es fan càrrec dels costos salarials dels participants i del cost de la formació.